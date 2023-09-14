Осужденные в Тверской области вырастили гигантскую свеклу

Свеклу весом 5,6 кг вырастили осужденные в Тверской области Фото: УФСИН России по Тверской области

В ЛИУ-3 УФСИН России по Тверской области в Бологовском МО убрали урожай свеклы. Вес собранной продукции составил 11,4 тонны, что на 5,4 тонны превысило план.

Не обошлось без овощей-гигантов. Вес самой крупной свеклы - 5,68 кг. Вырастили свеклу осужденные участка колонии-поселения ЛИУ-3.

Часть урожая направили в ИК-5 и областную больницу УФСИН. Оставшиеся излишки урожая также распределят по исправительным учреждениям.