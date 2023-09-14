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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:23

На одной из улиц Твери перекроют движение на время киносъемок

В Твери 17 сентября перекроют участок улицы Тепляковской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери 17 сентября перекроют участок улицы Тепляковской

В Твери 17 сентября перекроют участок улицы Тепляковской

Фото: Алина НИЗАМОВА

Движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 7:00 утра до 22:00 вечера 17 сентября по улице Тепляковской (на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Коммуны).

АНО Развития Кино "Кинокомиссия Тверской области" предписано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Тепляковскую.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.