Прокуратура потребовала восстановить работу ФАПа в деревне Тверской области

В Старицком районе восстановят работу фельдшерско-акушерского пункта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Старицкого района в ходе проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт в деревне Юрьевское находится в ненадлежащем состоянии. 28 человек, которые к нему прикреплены, обслуживаются в районной больнице, расположенной в 12 км от деревни.

Прокурор направил в суд административное исковое заявление к Минздраву Тверской области и Старицкой ЦРБ с требованием наладить оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в населенном пункте.

Заявленные требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.