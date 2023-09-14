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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:15

Прокуратура потребовала восстановить работу ФАПа в деревне Тверской области

В Старицком районе восстановят работу фельдшерско-акушерского пункта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Старицком районе восстановят работу фельдшерско-акушерского пункта

В Старицком районе восстановят работу фельдшерско-акушерского пункта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Старицкого района в ходе проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт в деревне Юрьевское находится в ненадлежащем состоянии. 28 человек, которые к нему прикреплены, обслуживаются в районной больнице, расположенной в 12 км от деревни.

Прокурор направил в суд административное исковое заявление к Минздраву Тверской области и Старицкой ЦРБ с требованием наладить оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в населенном пункте.

Заявленные требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.