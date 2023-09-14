В Максатихе открыли доски памяти героев СВО Валентина Соколова и Алексея Царева

Мемориальные таблички установили на фасаде Максатихинской средней школы №2 Фото: администрация Максатихинского муниципального округа

13 сентября на фасаде Максатихинской средней школы №2 открыли доски памяти выпускников школы, погибших в ходе СВО, Валентина Соколова и Алексея Царева.

Как сообщила администрация Максатихинского муниципального округа, бойцы были призваны на службу по мобилизации в сентябре 2022 года, погибли в апреле 2023 го. Оба героя награждены орденами Мужества (посмертно).

В митинге приняли участие глава Максатихинского муниципального округа, военный комиссар по Максатихинскому и Рамешковскому районам, директор школы, педагоги, учащиеся школы, члены общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил, родные и близкие героев.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальным табличкам.