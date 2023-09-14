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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:12

Губернатор побывал на стройке собора и спортбазы в Твери

Игорь Руденя проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Губернатор Игорь Руденя проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери.

Губернатор Игорь Руденя проводит инспекционную поездку по объектам строительства в городе Твери.

14 сентября губернатор Игорь Руденя проводит инспекционную поездку по стройкам Твери. Стройки - значимые для города: Спасо-Преображенский кафедральный собор, гребная база на Волге. О поездке сообщает пресс-служба правительства Тверской области. И тот и другой объект в стадии завершения.

Сейчас на гребной базе проводятся работы по внутренней отделке помещений и подключению к теплосетям, ведётся благоустройство территории.

В центре будут оборудованы два специализированных тренажёрных зала, зал с бассейном для академической гребли, в котором можно будет тренироваться в зимний сезон. Необходимое оборудование и спортивное оснащение уже закуплено. В частности, в центре разместят уникальный гребной тренажёр – он создаёт максимальный эффект присутствия спортсмена на воде в лодке, что особенно актуально для тренировок зимой, когда нет возможности заниматься на открытых водоёмах. Таких тренажёров всего два в России – один в Казани, второй будет в Твери. Тренироваться на этой базе смогут до 500 спортсменов.

Напомним, 28 августа в Твери открылся многофункциональный спортивный центр – гребная база на Тверце.

Гребная база.

Гребная база.

Фото: ПТО

Собор.

Собор.

Фото: ПТО