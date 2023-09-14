Мошенник из Пензы обманул жителя Твери на 55 000 рублей

Тверские полицейские задержали мошенника из Пензы Фото: УМВД России по Тверской области

В отдел полиции обратился 45-летний житель Твери и сообщил, что в интернете нашел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру телефона. Неизвестный собеседник убедил мужчину перевести на банковский счёт предоплату за последующее предоставление услуги в сумме порядка 55 000 рублей.

После отправки перевода связь прервалась.

По статье "Мошенничество" в полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемого разыскали. Им оказался 32-летний житель города Городище Пензенской области. В Пензе злоумышленника задержали, у него изъяли банковские карты и сим-карты сотовых операторов.

По версии оперативников, подозреваемый может быть причастен к аналогичным дистанционным мошенничествам. В настоящее время он находится под стражей.