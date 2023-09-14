В центре Твери на остановке столкнулись два автобуса

ДТП на автобусной остановке в Твери Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

ДТП с двумя автобусами "Транспорта Верхневолжья" произошло в Твери днем 14 сентября. Автобусы столкнулись на остановке "Улица Трехсвятская".

В результате аварии пострадала пассажирка. Женщине оказали помощь на месте происшествия, госпитализация ей не потребовалась.

Позже пресс-служба правительства региона распространила заявление "Транспорта Верхневолжья", в котором говорится: "Перед выходом на маршрут автобусы прошли предрейсовый технический осмотр, они находились в исправном состоянии. Оба водителя также прошли все необходимые проверки, в том числе, медосмотр. "Верхневолжское АТП" окажет пострадавшей необходимое содействие в получении положенной ей страховой выплаты.

Обстоятельства аварии устанавливаются. В настоящее время ООО "Верхневолжское автотранспортное предприятие" проводит проверку.