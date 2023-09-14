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НовостиОбщество14 сентября 2023 7:10

Житель Заволжья в Твери пожаловался на отсутствие тротуаров на двух улицах

Прокуратура потребовала обустроить тротуары на двух улицах в Твери
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура потребовала обустроить тротуары на двух улицах в Твери

Прокуратура потребовала обустроить тротуары на двух улицах в Твери

Фото: Ольга Крыльцова

Житель Заволжского района Твери пожаловался в прокуратуру на отсутствие тротуаров по улицам Крайняя и Куйбышева.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие администрации города, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери незаконным. Суд обязал администрацию обустроить автодороги тротуарами.

Решение в законную силу не вступило.