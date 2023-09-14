Житель Заволжья в Твери пожаловался на отсутствие тротуаров на двух улицах

Прокуратура потребовала обустроить тротуары на двух улицах в Твери Фото: Ольга Крыльцова

Житель Заволжского района Твери пожаловался в прокуратуру на отсутствие тротуаров по улицам Крайняя и Куйбышева.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в суд с требованием признать бездействие администрации города, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери незаконным. Суд обязал администрацию обустроить автодороги тротуарами.

Решение в законную силу не вступило.