В Ржевском округе обезвредили снаряды времен войны

Военные снаряды обезвредили в Ржеве Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе Губино, Першино, Починки Ржевского округа и в Ржеве обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: две минометные мины 81 мм, минометная мина 50 мм, ручная противотанковая граната "РПГ-40", ручная граната "РГД-33", две ручные гранаты "Ф-1".

Силами спецгруппы предметы ликвидированы на полигоне.