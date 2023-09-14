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НовостиОбщество14 сентября 2023 6:17

В Ржевском округе обезвредили снаряды времен войны

Под Ржевом ликвидировали военные снаряды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военные снаряды обезвредили в Ржеве Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Военные снаряды обезвредили в Ржеве Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

13 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе Губино, Першино, Починки Ржевского округа и в Ржеве обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: две минометные мины 81 мм, минометная мина 50 мм, ручная противотанковая граната "РПГ-40", ручная граната "РГД-33", две ручные гранаты "Ф-1".

Силами спецгруппы предметы ликвидированы на полигоне.