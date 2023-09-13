Из магазина в Тверской области мужчина украл две автошины

Полицейские задержали подозреваемого в краже автошин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Андреапольское отделение полиции обратился предприниматель и сообщил о краже автошин из магазина. Ущерб составил 6400 рублей.

Полицейские прибыли на место, опросили владельца автомагазина и возможных свидетелей. По камерам в торговом зале заметили, как один из посетителей магазина выкатывает на улицу несколько автомобильных покрышек, пока продавец разговаривает с другим покупателем.

Подозреваемым оказался 36-летний неработающий житель Осташкова. В день происшествия мужчина купил пять б/у автомобильных шин и вместе с купленным товаром вынес из магазина и две неоплаченные новые шины.

В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул похищенное. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.