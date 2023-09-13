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НовостиОбщество13 сентября 2023 18:30

Движение по участку Северного обхода Твери откроют к концу 2023 года

В Твери ускоренными темпами строят Северный обход
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С экскурсией на объекте побывали студенты четвертого курса инженерно-строительного факультета ТГТУ Фото: ГК "Автодор"

С экскурсией на объекте побывали студенты четвертого курса инженерно-строительного факультета ТГТУ Фото: ГК "Автодор"

На обходе Твери, который в будущем станет продолжением трассы М-11 "Нева", ведутся работы по устройству армонасыпей на искусственных сооружениях (ИССО), укладка асфальтобетона. Строители устанавливают монолитное парапетное ограждение и наносят дорожную разметку. Открыть движение по первому пусковому комплексу планируют уже в конце 2023 года. Полностью строительство завершится в 2024-м. О ходе работ рассказали в пресс-службе ГК "Автодор". С экскурсией на объекте побывали студенты четвертого курса инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета. Будущим специалистам показали, как возводят опоры и собирают металлическое пролетное строение моста через Волгу на втором пусковом комплексе обхода Твери, продемонстрировали ход работ на мосту через реку Тверцу на первом пусковом комплексе.

По всему обходу Твери протяженностью 64 км предусмотрено возведение 28 искусственных сооружений, самые сложные из которых - мосты через Волгу и Тверцу.