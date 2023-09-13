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НовостиЗвезды13 сентября 2023 18:30

В Твери 20 сентября стартует областной конкурс чтецов

Областной конкурс чтецов в Тверской области посвятят 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Конкурс чтецов пройдёт в Горьковке.

Конкурс чтецов пройдёт в Горьковке.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери пройдёт городской этап областного конкурса чтецов «Чтоб память на земле не умирала». Конкурс будет посвящён 100-летию со дня рождения Народного поэта республики Дагестан, публициста, общественного деятеля и переводчика Расула Гамзатова.

В конкурсе чтецов могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет. Они должны будут исполнить стихи или отрывки из поэтических произведений Расула Гамзатова на русском языке.

Городской этап конкурса состоится в библиотеке имени Горького 20 сентября в 13:00. Там же, в Горьковке, 11 октября состоится финал среди победителей города и области. 6+