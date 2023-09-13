Дорогу под Лихославлем Тверской области отремонтируют за 479 млн рублей

Работы должны завершиться в сентябре 2024 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Тверской области отремонтируют дорогу Лихославль - Барановка - Большое Плоское- Калашниково. Это автомобильная дорога межмуниципального значения в Лихославльском округе.

Сейчас дирекция территориального дорожного фонда Тверской области ищет подрядчика, который выполнит работы. Тендер опубликован на сайте госзакупок. Подрядчику готовы заплатить до 479 млн 085 тыс. 378 рублей.

По дороге ходят автобусы от Лихославля до посёлка Калашниково. На ремонтируемом участке длиной около 26,5 км отремонтируют не только асфальт, но и посадочные площадки (их замостят плиткой). Гарантийный срок на асфальт и плитку - пять лет.

Вдоль дороги установят новые автопавильоны, знаки и дорожные столбики. В необходимых местах появится пешеходное ограждение. Разметку нанесут термопластиком и краской.

Работы должны завершиться в сентябре 2024 года.