В Твери взяли пробы нового асфальта на Тверском проспекте

В Твери продолжают работу комиссии по приёмке отремонтированных дорог Фото: администрация Твери

В Твери продолжают работу комиссии по приёмке отремонтированных дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Комиссией в составе представителей Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, Упрдора, министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, администрации Твери и подрядной организации произведен отбор проб асфальтобетона на Тверском проспекте. Там были проведены работы по замене верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Образец проверят, и в случае несоответствия подрядчик устранит недочеты за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

"В целом в рамках нацпроекта «Безопасные качественный дороги» работы ведутся с опережением графика", - рассказал и.о. начальника отдела ремонта и капитального строительства департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери Сергей Фомин.

В ближайшее время в эксплуатацию будут введены 17 объектов. Четыре из них уже проверила комиссия, еще на трех подрядчик устраняет замечания.