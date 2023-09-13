30-летний житель Твери незаконно получал пособие по безработице

Житель Твери незаконно получал пособие по безработице Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки становлено, что в апреле 2020 года 30-летний местный житель был поставлен на учет в Центр занятости населения Тверской области с целью поиска работы.

Подходящих вакансий не нашлось, мужчина был признан безработным. Ему назначили пособие. Позже безработный скрыл факт трудоустройства и незаконно получил пособие в сумме 11 000 рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с мужчины в доход федерального бюджета незаконно полученной суммы. Требование судом удовлетворено. Решение не вступило в законную силу.