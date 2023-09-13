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НовостиОбщество13 сентября 2023 14:00

30-летний житель Твери незаконно получал пособие по безработице

Житель Твери незаконно получил от Центра занятости 11 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Твери незаконно получал пособие по безработице

Житель Твери незаконно получал пособие по безработице

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки становлено, что в апреле 2020 года 30-летний местный житель был поставлен на учет в Центр занятости населения Тверской области с целью поиска работы.

Подходящих вакансий не нашлось, мужчина был признан безработным. Ему назначили пособие. Позже безработный скрыл факт трудоустройства и незаконно получил пособие в сумме 11 000 рублей.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с мужчины в доход федерального бюджета незаконно полученной суммы. Требование судом удовлетворено. Решение не вступило в законную силу.