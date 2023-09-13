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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 13:53

В Тверской области подростка арестовали за хранение наркотиков

Несовершеннолетнего жителя Вышнего Волочка подозревают в хранении наркотиков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подростка подозревают в хранении наркотика в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Подростка подозревают в хранении наркотика в Тверской области Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение несовершеннолетнему 2006 года рождения в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в первых числах сентября 2023 года несовершеннолетний приобрел запрещенное вещество и хранил при себе с целью сбыта. Пакет изъяли полицейские при досмотре.

Подореваемый заключен под стражу.

По уголовному делу назначено проведение химической судебной экспертизы. Устанавливаются свидетели и обстоятельства преступления.