Жителя Тверской области осудили за ложное сообщение о теракте на вокзале Фото: Степан КАМЕНЕВ

За ложное сообщение о теракте осужден житель Тверской области. Приговор мужчине по ч. 2 ст. 207 УК РФ вынес Вышневолоцкий межрайонный суд.

Установлено, что в марте 2023 года пьяный мужчина обратился на "горячую линию" ОАО "РЖД" по вопросу отсутствия электропоезда до станции Бологое.

Ответ оператора звонившего не устроил, тогда он из хулиганских побуждений сообщил о готовящемся теракте на железнодорожном вокзале в Бологое.

Суд с учетом позиции межрайонной транспортной прокуратуры назначил виновному три года лишения свободы условно. Приговор суда не вступил в законную силу.