Тверская область начала сотрудничество с китайской провинцией Ляонин

13 сентября состоялось первое заседание рабочей группы по развитию взаимодействия между Тверской областью и провинцией Ляонин Фото: ПТО

13 сентября состоялось первое заседание рабочей группы по развитию двустороннего взаимодействия между Тверской областью и провинцией Ляонин (Китайская Народная Республика).

Договорённости были достигнуты ранее, 12 июля, на встрече губернатора Игоря Рудени с делегацией провинции Ляонин.

Тогда же был подписан протокол о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин.

В рамках первого заседания рабочей группы стороны определили план мероприятий. Основной акцент сделан на развитии экономики, инвестиционного сотрудничества регионов и взаимовыгодного использования новых рыночных ниш.

В частности, обсуждалось развитие экспорта производимой в Верхневолжье продукции в КНР. Шла о перспективах сотрудничества в сфере туризма, линии молодежных обменов и помощи молодым предпринимателям.

Заместитель генерального секретаря Народного правительства провинции Ляонин Цуй Чанчжэн пригласил представителей тверских предприятий принять участие в Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества, который пройдёт с 23 по 25 октября 2023 года в городе Шеньян.

Кроме того, стороны договорились о проведении месяца гостеприимства для китайского бизнеса в декабре 2023 года.