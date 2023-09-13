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НовостиОбщество13 сентября 2023 12:26

В Тверской области мужчины чаще занимаются спортом, чем женщины

Почти каждый второй житель Тверской области занимается физкультурой и спортом
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Каждый второй житель Тверской области занимается спортом

Каждый второй житель Тверской области занимается спортом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередное исследование провел Тверьстат. Специалисты выяснили, что почти каждый второй житель Тверской области систематически занимается физкультурой и спортом.

По состоянию на конец 2022 года 552 000 жителей региона занимались избранным видом спорта или общей физической подготовкой. Среди них: 56,3% - мужчины, 43,% - женщины. В Твери соотношение "спортивных" мужчин и женщин практически равно.

Больше всего любят спорт жители Краснохолмского, Лихославльского, Спировского, Удомельского, Зубцовского, Конаковского и Старицкого округов. Физкультурой и спортом там занимается более половины населения.