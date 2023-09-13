Сеть LTE от Мегафона теперь и в тверских Озерках

Фото: ПАО "МегаФон"

В поселке Озерки Конаковского района для 2000 жителей построены новые объекты связи и запущена в эксплуатацию мобильная сеть. Теперь абоненты компании, проживающие в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях наравне с городскими жителями.

Инженеры компании разместили телекоммуникационное оборудование в среднечастотном диапазоне в окрестностях поселка. Это позволило предоставить жителям доступ не только к самым необходимым услугам мобильной связи – голосовым вызовам и скоростной передаче данных, а также к современным телеком-технологиям, например, звонкам в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. В зону цифровых улучшений кроме малоэтажной жилой застройки вошли также объекты социального значения: школа, участковая больница, магазины, дом культуры.

«Развитие телекоммуникационный инфраструктуры повышает уровень и качество жизни в малых населенных пунктах, открывает возможности для дистанционной учебы и работы. Статистика показывает, что сельские жители используют в полтора - два раза больше трафика, чем горожане. Только за 3 летних месяца жители Озерков скачали более 8 тысяч гигабайт интернет данных и проговорили около 2 тысяч часов. Поэтому при формировании планов по строительству новых объектов связи мы стараемся максимально закрыть белые пятна и охватить сетью небольшие деревни и сёла, чтобы предоставить нашим абонентам возможность быть всегда на связи», — комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

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