В Твери оштрафовали 16-летнего подростка на электросамокате Фото: УГИБДД России по Тверской области

12 сентября сотрудники Госавтоинспекции Твери совместно с инспектором ПДН провели мероприятие "Юный водитель СИМ".

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили 16-летних подростков на электросамокате, которые передвигались вдвоем на одном СИМе по проезжей части при наличии тротуара.

С нарушителями провели профилактическую беседу, доставили ОПДН Московского отдела полиции и вызвали родителей. В отношении 16-летнего водителя СИМ был составлен административный материал и назначен штраф 800 рублей.