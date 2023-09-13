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НовостиОбщество13 сентября 2023 7:35

В Твери оштрафовали 16-летнего подростка на электросамокате

Рейд тверских полицейских по выявлению водителей-нарушителей электросамокатов прошел 12 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери оштрафовали 16-летнего подростка на электросамокате Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери оштрафовали 16-летнего подростка на электросамокате Фото: УГИБДД России по Тверской области

12 сентября сотрудники Госавтоинспекции Твери совместно с инспектором ПДН провели мероприятие "Юный водитель СИМ".

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили 16-летних подростков на электросамокате, которые передвигались вдвоем на одном СИМе по проезжей части при наличии тротуара.

С нарушителями провели профилактическую беседу, доставили ОПДН Московского отдела полиции и вызвали родителей. В отношении 16-летнего водителя СИМ был составлен административный материал и назначен штраф 800 рублей.