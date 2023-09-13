В Твери госавтоинспекторы растонировали 87 автомобилей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери госавтоинспекторы период с 4 по 10 сентября провели профилактическое мероприятие "Тонировка".

За время рейда было остановлено 87 водителей на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

Большинство водителей устранили нарушение на месте и были оштрафованы на 500 рублей. Остальные должны устранить нарушения в течение 10 дней и оплатить штраф.