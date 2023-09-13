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НовостиОбщество13 сентября 2023 6:18

В Тверской области нашли и обезвредили четыре снаряда времен войны

На полигоне в Тверской области уничтожили военные снаряды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Снаряды обезвредили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряды обезвредили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

12 сентября группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в районе населенных пунктов Берёза Оленинского округа и Голышкино Ржевского округа обнаружены взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

В числе находок: минометная мина 82 мм, минометная мина 50 мм, артиллерийский снаряд 75 мм, артиллерийский снаряд 152 мм.

Силами спецгруппы аварийно-спасательной службы региона предметы ликвидированы на полигоне.