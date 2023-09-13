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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 5:32

В Тверской области ПВО сбит беспилотник

Беспилотник сбит силами ПВО под Конаково
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Тверской области введён запрет на полёты беспилотников.

В Тверской области введён запрет на полёты беспилотников.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

13 сентября рядом с Конаково в Тверской области силами ПВО был уничтожен беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Об инциденте сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

Это не первая атака за последние несколько недель. 5 сентября силами ПВО был уничтожен ещё один беспилотник в Тверской области в районе Завидово.

Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие. В Тверской области действует запрет на использование беспилотников.

При обнаружении БПЛА необходимо сообщить о нем по телефону «112» или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.