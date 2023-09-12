Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 сентября 2023 20:23

Жительница Твери хотела купить обувь по объявлению и лишилась денег

Мошенники обманули жительницу Твери, которая хотела купить обувь на сайте объявлений
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Обувь покупательница так и не получила...

Обувь покупательница так и не получила...

Фото: Алена КЛЕНОВА

60-летняя жительница Твери стала жертвой мошенников, пытаясь купить пару обуви на одной из интернет-площадок.

"В ходе переписки она договорилась с незнакомцем о покупке. Тверичанка перечислила неизвестному сумму в размере более 8 тысяч рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по тверской области.

Обувь покупательница так и не получила. Осознав, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ.

Полицейские напоминают: При использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения. Ни в коем случае не переходите в другие мессенджеры и не открывайте ссылки, которые присылают вам незнакомые люди.