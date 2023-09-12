Жительница Твери хотела купить обувь по объявлению и лишилась денег

Обувь покупательница так и не получила... Фото: Алена КЛЕНОВА

60-летняя жительница Твери стала жертвой мошенников, пытаясь купить пару обуви на одной из интернет-площадок.

"В ходе переписки она договорилась с незнакомцем о покупке. Тверичанка перечислила неизвестному сумму в размере более 8 тысяч рублей. После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по тверской области.

Обувь покупательница так и не получила. Осознав, что она стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве по части 2 статьи 159 УК РФ.

Полицейские напоминают: При использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг используйте для общения с потенциальными продавцами и покупателями только официальные приложения. Ни в коем случае не переходите в другие мессенджеры и не открывайте ссылки, которые присылают вам незнакомые люди.