В Вышнем Волочке Тверской области пропала несовершеннолетняя. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области пропала 14-летняя девочка, она ушла из дома 11 сентября и с тех пор о ней ничего не известно. Родные не могут с ней связаться, так как телефон девочка оставила дома.

По факту исчезновения ребёнка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.