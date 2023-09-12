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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 19:09

В Вышнем Волочке Тверской области пропала 14-летняя девочка

14-летняя девочка в Вышнем Волочке ушла из дома без телефона и пропала
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Вышнем Волочке Тверской области пропала несовершеннолетняя. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области пропала несовершеннолетняя. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке Тверской области пропала 14-летняя девочка, она ушла из дома 11 сентября и с тех пор о ней ничего не известно. Родные не могут с ней связаться, так как телефон девочка оставила дома.

По факту исчезновения ребёнка Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девочки, просят обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.