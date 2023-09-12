Гидрометцентр: В Тверскую область бабье лето придёт и останется

В Тверь приходит бабье лето. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

О погоде в Центральной России, в частности, в Тверской области, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала Людмила Паршина, заведующая лабораторией Гидрометцентра России. «В средней полосе России сейчас температура примерно такая же, как на юге европейской части. Там до 20 градусов только поднялась температура, так что бархатный сезон с первых чисел сентября не наступил», - сказала синоптик.

В эту неделю в Центральной части России будет 18-23 градуса, классическое бабье лето - по времени и по погоде.

Классическим бабье лето считается до 14 сентября. Во второй половине недели будут теплые ночи, около 10 градусов.

Выходные, по прогнозам Гидрометцентра, обещают быть нехолодными, 16-21 градус. С небольшими дождями на северо-западе ЦФО: в Тверской, Смоленской и Московской областях в конце пятницы дожди могут быть, а потом уже будет бабье лето.

В выходные будет без осадков, температура 16-21 градус . Так что можно сказать, что после небольшого перерыва бабье лето придет и останется.

«К нам идет антициклон, который определяет погоду бабьего лета, и мы надеемся, что оставит еще на несколько недель погоду без осадков», - заметила Людмила Паршина.