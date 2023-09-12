Ксения Бородина приезжала в Нило-Столобенскую пустынь на Селигере

В монастыре гостей встретил наместник Нило-Столобенской пустыни игумен Гавриил. Фото: Telegram/12 храмов

Нило-Столобенский монастырь под Осташковым в Тверской области посетила экс-ведущая «Дома 2» Ксения Бородина. Фотографии этого визита были размещены в telegram-канале просветительского проекта «12 храмов».

«Невероятно красивое место Нило-Столобенская пустынь православная святыня, монастырь находится на острове озера Селигер. Очень спокойно, душевно, природа невероятная. С крыши собора очень красивый вид. Всем рекомендую посетить,» - написала телеведущая в соцсетях.

Телеведущая поддержала проект «12 храмов», который направлен на укрепление духовно-нравственных ценностей. В своих соцсетях она разместила видео, где она гуляет по берегу Селигера недалеко от монастыря под песню группы «Любэ» «А река течет».