В Твери освятили главный престол Иоанно-Предтеченского храма

В настоящее время полностью отремонтирована только главная часть храма, в двух приделах продолжается ремонт Фото: tvereparhia.ru

11 сентября митрополит Тверской и Кашинский Амвросий посетил приход церкви в честь Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи в Твери, провел Великое освящение главного престола и совершил Божественную литургию.

Кладбищенская Иоанно-Предтеченская церковь была построена в конце XVIII века на правом берегу Волги на средства горожан. В советское время были разобраны завершения храма и колокольни. В помещении разместилась производственная мастерская реставраторов, в результате деятельности которой храму был нанесен значительный урон. Церковь Иоанна Предтечи была закрыта в 1930-е годы. Более 60 лет ею никто не занимался.

В 1997 году часть храма была передана верующим. Регулярные богослужения проводятся с 1998 года.

В 2022 году настоятелем храма был назначен протоиерей Александр Свиридов. Тогда же началось восстановление.

В настоящее время полностью отремонтирована только главная часть храма, в двух приделах продолжается ремонт.