В Тверской области с 13 сентября по 4 октября отменят ряд электропоездов

У части поездов на Ленинградском направлении изменится расписание Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Московско-Тверская ППК сообщила об изменении расписания пригородных поездов Ленинградского направления с 13 сентября по 4 октября.

Изменение расписания необходимо для модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль - Калашниково.

Будет отменена часть поездов на участках Москва - Тверь и Москва - Конаково, Тверь - Бологое Московское и Тверь - Лихославль.

У части поездов изменится расписание. Уточняйте время отправления и прибытия перед поездкой.