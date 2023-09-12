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НовостиОбщество12 сентября 2023 15:12

В Тверской области с 13 сентября по 4 октября отменят ряд электропоездов

В Тверской области из-за модернизации пути отменяют электрички
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У части поездов на Ленинградском направлении изменится расписание

У части поездов на Ленинградском направлении изменится расписание

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Московско-Тверская ППК сообщила об изменении расписания пригородных поездов Ленинградского направления с 13 сентября по 4 октября.

Изменение расписания необходимо для модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Лихославль - Калашниково.

Будет отменена часть поездов на участках Москва - Тверь и Москва - Конаково, Тверь - Бологое Московское и Тверь - Лихославль.

У части поездов изменится расписание. Уточняйте время отправления и прибытия перед поездкой.