Жители Тверской области оформили более 50 тысяч электронных трудовых книжек

Специалисты считают, что электронная трудовая гораздо удобнее обычной. Фото: Евгения ГУСЕВА

50,5 тысяч работающих жителей Тверской области перешли на электронные трудовые книжки, сообщает Тверское отделение Социального фонда РФ. Более пяти тысяч из них перешли на электронный формат ведения записей о своём трудовом опыте в этом году.

В Соцфонде отмечают: по сравнению с традиционным бумажным аналогом, электронная трудовая книжка обладает рядом преимуществ. Это, в частности, дополнительные возможности для дистанционного трудоустройства, сведённое к минимуму внесение неточных или недостоверных данных, использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг и дистанционное оформление пенсий.

Напомним, электронные трудовые книжки введены в стране с января 2020 года. Переход на электронный формат носит добровольный характер. Но для тех, кто устроился на работу впервые, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.