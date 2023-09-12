В Твери отремонтировали двор дома №7 в Артиллерийском переулке

В Твери отремонтировали придомовую территорию многоквартирного дома №7 в Артиллерийском переулке Фото: администрация Твери

В Твери отремонтировали придомовую территорию многоквартирного дома №7 в Артиллерийском переулке в Заволжском районе. Работы проводились в соответствии с муниципальной программой города Твери "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы.

Как сообщили в администрации Твери, на площади 1230,8 кв. метров заменили бортовой камень, восстановили щебеночное основание, уложили новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Ранее в рамках Программы поддержки местных инициатив во дворе были отремонтированы тротуары и парковка. В планах у жителей - обновление детской площадки.