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НовостиОбщество12 сентября 2023 14:02

В Твери отремонтировали двор дома №7 в Артиллерийском переулке

В Твери по муниципальной программе отрмонтировали территорию дома в Заволжском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери отремонтировали придомовую территорию многоквартирного дома №7 в Артиллерийском переулке Фото: администрация Твери

В Твери отремонтировали придомовую территорию многоквартирного дома №7 в Артиллерийском переулке Фото: администрация Твери

В Твери отремонтировали придомовую территорию многоквартирного дома №7 в Артиллерийском переулке в Заволжском районе. Работы проводились в соответствии с муниципальной программой города Твери "Формирование современной городской среды" на 2018-2024 годы.

Как сообщили в администрации Твери, на площади 1230,8 кв. метров заменили бортовой камень, восстановили щебеночное основание, уложили новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров.

Ранее в рамках Программы поддержки местных инициатив во дворе были отремонтированы тротуары и парковка. В планах у жителей - обновление детской площадки.