СК расследует уголовное дело об убийстве мужчины в Тверской области

Подозреваемый в убийстве задержан Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, 10 сентября 2023 года жительница деревни Ручьи сообщила, что вблизи дома на улице Заречной избили ее мужа. От полученных травм мужчина умер в больнице. Личность подозреваемогов совершении преступления была установлена следователями и сотрудниками полиции. Злоумышленник задержан. В суд направлено ходатайство о заключении его под стражу. Следователем допрошены потерпевшая и очевидцы преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.