В Твери расширены границы туристического центра
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
Глава Твери Алексей Огоньков провел выездное заседание Совета по урбанистике в центре современной культуры "Рельсы". Одним из ключевых вопросов для обсуждения стало расширение границ туристического центра города.
В частности, было принято решение о расширении границ туристического центра Твери. В него будут включены: парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и зоны отдыха у воды (пляжа) в Заволжье.
"Добавить в границы турцентра новые территории было решено после обсуждения с краеведами, архитекторами и представителями общественности", - отметил Алексей Огоньков.
В парке "Тьмака" планируется развивать событийный туризм, в парке Победы будет акцент на патриотических мероприятиях, а городской пляж может стать площадкой для рекреационно-развлекательного туризма.
Территории будут включены концепцию формирования туркода и станут более комфортными для жителей и гостей города.
С учетом присоединения новых общественных территорий, площадь туристического центра Твери будет увеличена на 28,5 гектаров.
Также в рамках заседания члены Совета по урбанистике обсудили ряд других предложений по реновации и созданию исторических кварталов, установке новых памятников и развитию городской инфраструктуры.