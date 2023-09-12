В Твери расширены границы туристического центра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Глава Твери Алексей Огоньков провел выездное заседание Совета по урбанистике в центре современной культуры "Рельсы". Одним из ключевых вопросов для обсуждения стало расширение границ туристического центра города.

В частности, было принято решение о расширении границ туристического центра Твери. В него будут включены: парк Победы, ландшафтный парк "Тьмака" и зоны отдыха у воды (пляжа) в Заволжье.

"Добавить в границы турцентра новые территории было решено после обсуждения с краеведами, архитекторами и представителями общественности", - отметил Алексей Огоньков.

В парке "Тьмака" планируется развивать событийный туризм, в парке Победы будет акцент на патриотических мероприятиях, а городской пляж может стать площадкой для рекреационно-развлекательного туризма.

Территории будут включены концепцию формирования туркода и станут более комфортными для жителей и гостей города.

С учетом присоединения новых общественных территорий, площадь туристического центра Твери будет увеличена на 28,5 гектаров.

Также в рамках заседания члены Совета по урбанистике обсудили ряд других предложений по реновации и созданию исторических кварталов, установке новых памятников и развитию городской инфраструктуры.