В Тверской области подключат к газу 10 тысяч домовладений

Тверская область в числе первых регионов страны начала сбор заявок и заключение договоров с жителями, а также бесплатное проведение газа до границ участков домовладений. Фото: ПТО

В Тверской области газ подведен к границам порядка 10 тысяч домовладений, и по мере готовности потребителей, газовики будут выполнять работы по подключению. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

С начала реализации программы догазификации в Тверской области принято в работу свыше 12,5 тыс. заявок, из них 9849 исполнено – газовые сети построены до границ земельных участков без привлечения средств заявителей. Для этого в Верхневолжье построены 483,5 км распределительных сетей. В отдаленных населенных пунктах работает выездной мобильный офис для сбора заявок на подключение, представители компании совместно с органами власти проводят встречи с населением, разъясняют условия участия в программе.

Догазификация предполагает бесплатное строительство газопровода до границы земельного участка с расположенным на нем жилым домом. Проводку газовых сетей по участку и внутри дома потребитель обеспечивает за собственные средства. Ряд категорий жителей могут воспользоваться региональными мерами поддержки.

Размер субсидий для некоторых категорий жителей составляет до 100 тыс. рублей. По решению губернатора многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 300 тыс. рублей, участники специальной военной операции – до 150 тыс. рублей.

Подать заявки на догазификацию в Тверской области можно несколькими способами: в 23 офисах АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис Госуслуг и портал Единого оператора газификации connectgas.ru.