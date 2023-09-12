Жительницу Ржева ограбил незнакомец на улице

В Тверской области полицейские задержали грабителя по горячим следам Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратилась 84-летняя жительница Ржева с заявлением о грабеже. Женщина рассказала, что во дворе дома к ней подошел неизвестный мужчина, с которым они начали непринужденно беседовать. Во время разговора мужчина попросил денег на пиво. Потерпевшая достала купюру из сумки, в этот момент незнакомец ее ударил, вырвал сумку и убежал. Ущерб составил 2900 рублей.

Полицейские составили ориентировку на преступника, опросили свидетелей, изучили записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 38-летний неработающий ранее судимый местный житель. Деньги он успел потратить, а сумку выбросил.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.