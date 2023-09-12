В Твери пройдет хоккейный матч в поддержку СВО Фото: ПТО

16 сентября в спортивном комплексе «Юбилейный» в Твери пройдёт хоккейный матч в поддержку участников специальной военной операции. На лед выйдут ТХК «Патриот» (Тверь) и ХК «Феникс» (Москва). Поддержать тверских спортсменов приглашают всех желающих.

В программе: выставка техники, фотозоны, мастер-классы и розыгрыши подарков, показательные выступления юных тверских хоккеистов, фигуристок и черлидеров.

Вырученные средства с продажи билетов будут переданы проекту «Вектор Возрождения», который оказывает помощь участникам СВО и их семьям, осуществляет закупку медикаментов и медицинского оборудования для военнослужащих, а также отправку гуманитарной помощи жителям Донбасса.

Вход свободный для детей до 7 лет, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также для семей участников специальной военной операции при предъявлении соответствующего документа.

Начало матча в 14:00.