Житель Твери перевел мошенникам два миллиона рублей

Мошенники обманули жителя Твери на два миллиона рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний житель Твери и рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица по доверенности оформляют на его имя кредит.
По совету мошенника заявитель должен был опередить злоумышленников. Для этого мужчина оформил кредит в двух банках на сумму 1 980 000 рублей и перевел деньги на неизвестные счета.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.