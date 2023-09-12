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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 10:19

Житель Твери перевел мошенникам два миллиона рублей

В Твери лжебанкиры обманули мужчину на два миллиона рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителя Твери на два миллиона рублей

Мошенники обманули жителя Твери на два миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 43-летний житель Твери и рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные лица по доверенности оформляют на его имя кредит.

По совету мошенника заявитель должен был опередить злоумышленников. Для этого мужчина оформил кредит в двух банках на сумму 1 980 000 рублей и перевел деньги на неизвестные счета.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.