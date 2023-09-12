СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины в озере Новое в Тверской области

СК устанавливает обстоятельства гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1960 года рождения.

Тело было обнаружено в озере Новое Андреапольского округа 12 сентября. Видимых телесных повреждений нет.

На место происшествия выезжал следователь. Для установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.