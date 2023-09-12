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НовостиПолитика12 сентября 2023 8:50

В Тверской области простились с погибшим в ЛНР Сергеем Потрошилиным

В Фирово состоялось прощание с погибшим в ходе СВО военнослужащим Сергеем Потрошилиным
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Фировского района

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Фировского района

11 сентября 2023 года в поселке Великооктябрьский Фировского района простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Потрошилиным.

Соболезнования семье выразили представители правительства Тверской области, администрации Фировского района, представители военного комиссариата.

Сергей Владимирович родился 28 июня 1976 года в Челябинске. Закончил школу, затем ПТУ №45. Военную службу проходил с 1995 по 1997 гг. в должности стрелка, командиром отделения. Был снайпером в Чеченской кампании в 1996 году. Награждён ведомственной наградой Федеральной службы войск нацгвардии РФ «За отличие в службе» II степени, являлся участником боевых действий.

22 сентября 2022 года Сергей Потрошилин был мобилизован. 28 августа 2023 года погиб в городе Сватово Луганской народной республики.

Героя похоронили с воинскими почестями.