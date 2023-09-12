Житель Тверской области задолжал по алиментам полтора миллиона рублей

Мужчина получил условный срок за долги по алиментам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летний житель Весьегонского муниципального округа предстал перед судом за долги по алиментам.

Судом установлено, что в феврале 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности и отправлен на обязательные работы, однако к выплатам не приступил. Образовалась задолженность в размере более 1,5 млн. рублей.

По уголовной статье мужчина получил условный срок шесть месяцев по решению суда.

Приговор в законную силу не вступил.