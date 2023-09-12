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НовостиОбщество12 сентября 2023 7:29

Житель Тверской области задолжал по алиментам полтора миллиона рублей

Житель Тверской области получил условный срок за долги по алиментам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил условный срок за долги по алиментам

Мужчина получил условный срок за долги по алиментам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летний житель Весьегонского муниципального округа предстал перед судом за долги по алиментам.

Судом установлено, что в феврале 2023 года мужчина был привлечен к административной ответственности и отправлен на обязательные работы, однако к выплатам не приступил. Образовалась задолженность в размере более 1,5 млн. рублей.

По уголовной статье мужчина получил условный срок шесть месяцев по решению суда.

Приговор в законную силу не вступил.