Творог с кишечной палочкой производили на предприятии в Тверской области

В молочных продуктах из Тверской области нашли кишечную палочку Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской испытательной лаборатории по направлению регионального управления Россельхознадзора проверили образцы молочной продукции, произведенные в Верхневолжье.

С ходе исследования в образце творога жирностью 9% с одного из предприятий Тверской области были выявлены бактерии группы кишечной палочки и зарегистрированы несоответствия по показателю "дрожжи". Образцы были отобраны по месту производства.

Проверку качества также не прошла сметана из Ярославской области.

Результаты проверок направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношеии производителя.