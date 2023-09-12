В Тверской области спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома

В Лихославле спасатели эвакуировали 10 человек из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в доме на улице Школьной в Лихославле поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 11 сентября.

На место убыли отделения ПСЧ №38, №66, отдельный пост пожарно-спасательной части №72, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники полиции. Спасатели установили, что возгорание произошло в одной и квартир на первом этаже четырёхэтажного жилого дома.

Сотрудниками МЧС России было эвакуировано 10 жителей дома, в том числе трое детей. Никто не пострадал.

Пожар полностью ликвидировали в 23:45 вечера.