В Твери с транспортной компании взыскали 700 000 рублей в пользу работников

С компании взыскано 700 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
Прокуратура Заволжского района Твери провела проверку деятельности одной из транспортных компаний по поступившим обращениям граждан.
Установлено, что заявители работали в организации без заклюяения трудовых договоров, записи в трудовые книжки не вносились. Перед работниками имелись долги по заработной плате и не был произведен полный расчет при увольнении.
Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием о взыскании долга и компенсации морального вреда, установлении фактов трудовых отношений.
Решение суда исполнено. С компании взыскано 700 000 рублей.