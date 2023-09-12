В Твери с транспортной компании взыскали 700 000 рублей в пользу работников

С компании взыскано 700 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Заволжского района Твери провела проверку деятельности одной из транспортных компаний по поступившим обращениям граждан.

Установлено, что заявители работали в организации без заклюяения трудовых договоров, записи в трудовые книжки не вносились. Перед работниками имелись долги по заработной плате и не был произведен полный расчет при увольнении.

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием о взыскании долга и компенсации морального вреда, установлении фактов трудовых отношений.

Решение суда исполнено. С компании взыскано 700 000 рублей.