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НовостиОбщество12 сентября 2023 6:43

В Твери с транспортной компании взыскали 700 000 рублей в пользу работников

Работники транспортной компании в Твери пожаловались в прокуратуру на нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
С компании взыскано 700 000 рублей

С компании взыскано 700 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Заволжского района Твери провела проверку деятельности одной из транспортных компаний по поступившим обращениям граждан.

Установлено, что заявители работали в организации без заклюяения трудовых договоров, записи в трудовые книжки не вносились. Перед работниками имелись долги по заработной плате и не был произведен полный расчет при увольнении.

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием о взыскании долга и компенсации морального вреда, установлении фактов трудовых отношений.

Решение суда исполнено. С компании взыскано 700 000 рублей.