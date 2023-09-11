Возле дома на улице Веселова в Твери задержали наркозакладчика

В Твери полицейские задержали наркозакладчика Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери возле дома на улице Веселова задержали мужчину с подозрительными свертками. В упаковках находилось наркотическое вещество.

По данным оперативников, 30-летний уроженец ближнего зарубежья планировал распространять запрещённое вещество через тайники-закладки в Твери.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. По части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают каналы поставок запрещенных веществ.