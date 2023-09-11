Выставка к юбилею Героя Ржевской битвы откроется в музее "Ставка Сталина"

В экспозиции посетители смогут увидеть более 20 экспонатов. Фото: пресс-служба Музея Победы.

В музее «Ставка Сталина» (Ржевском филиале Музея Победы) 12 сентября открывается обновлённая выставка «Титаны Ржева», посвящённая советскому лётчику, Герою Советского Союза Ивану Ивановичу Мещерякову. Открытие приурочено к 115-летию со дня его рождения.

«В ходе Великой Отечественной войны гвардии капитану Ивану Мещерякову одному из немногих удалось совершить подвиг дважды. Первый раз он таранил самолет противника в период оборонительных боёв за Москву. Последним стал полет в район Ржева. Боевое задание предусматривало прикрытие выходящих из окружения боевых порядков войск Красной армии. В воздушном бою 8 февраля 1942 года, израсходовав все боеприпасы, Иван Мещеряков смело пошёл на таран вражеского самолёта и ценой своей жизни преградил путь вражескому бомбардировщику», – рассказали в Музее Победы.

В экспозиции посетители смогут увидеть более 20 экспонатов из фондов Музея Победы. Выставка продолжит работу до ноября. 0+