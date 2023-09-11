С начала года продукты в Тверской области подорожали на 3,2%

Покупаем строго по списку - чтобы не расстраиваться зря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Тверьстат опубликовал данные о продовольственной инфляции. За восемь месяцев 2023 года (с начала года по август включительно) продукты выросли в цене в среднем на 3,2%.

Плодоовощная продукция (включая картофель) прибавила в цене 19,3%. Картофель стал дороже на 6%.

Фрукты и цитрусовые подорожали на 37,9%.

Также стали дороже: на 6,2 – 21,4% – общественное питание, мясо, птица, сахар; на 0,9 – 3,1% – масло и жиры, мясные консервы, алкогольные и безалкогольные напитки.

Цены на овощи снизились на 1,7%.

Подешевели также: на 0,4 – 3,9% – рыбопродукты, мороженое, колбасные изделия, сыр, мука, чай, фруктово-ягодные консервы, кофе; на 4,2 – 8,4% – молоко и молочная продукция, яйца, творог, крупа и бобовые, макаронные изделия.