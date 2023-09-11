Выборы в Тверской области прошли без нарушений

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на выборах в Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области

10 сентября в Тверской области состоялся Единый день голосования. Безопасность и порядок на избирательных участках, а также круглосуточную охрану помещений для голосования обеспечивали сотрудники полиции, представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности.

"Нарушений общественного порядка не допущено", - сообщили в УМВД России по Тверской области.

Напомним, что в Тверской области прошли выборы депутатов органов местного самоуправления. Замещению подлежало 212 мандатов. Явка на избирательные участки составила 22,84%.