Тверь и Минск договорились сотрудничать

На форуме. Фото: Дума Твери

Председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев принял участие в праздновании Дня города Минска. Основным событием, приуроченным к 956-й годовщине образования белорусской столицы, стал Минский экономический форум.

На форум в Минск приехали представители 20 стран, максимально широко была представлена Россия. Цель деловой встречи – расширение контактов в самых разных сферах: экономике, политике, культуре, образовании, медицине, безопасности.

- В последние годы российско – белорусские отношения стали активно развиваться на уровне городов. В 2022 году Тверь заключила договор о побратимстве с белорусской Оршей. Есть и проекты, реализованные при участии Минска. В рамках работы форума мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества Минска и Твери по целому ряду отраслей – от вагоностроения и кожевенного производства до пищевой промышленности и медицины. Например, в Минске есть крупный современный завод по производству медикаментов, востребованных на нашем рынке. При этом белорусские коллеги заинтересованы не только в реализации своих товаров, они готовы закупать и нашу продукцию. В частности, комплектующие для машиностроения, - рассказал по итогам форума председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев. - По предложению белорусской стороны, по мере того, как будет развиваться наше сотрудничество, возможно, будет заключен договор о побратимских связях между Тверью и Минском.