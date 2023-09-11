В Тверской области полицейски разыскали подозреваемого в квартирной краже

Подозреваемого в квартирной краже задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 43-летняя жительница Зубцова и сообщила, что из ее квартиры украли телевизор и DVD-проигрыватель. Ущерб составил 9 000 рублей.
Полицейские выяснили, что женщина долгое время отсутствовала, а когда вернулась, обнаружила пропажу.
В ходе розыска подозреваемого полицейские вышли на след 40-летнего неработающего ранее судимого местного жителя - соседа потерпевшей. Фигурант знал, что в квартире никто не живет, открыл замок отмычкой и забрал имущество. Телевизор мужчина продал, а DVD-проигрыватель изъят и будет возвращен владелице.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.