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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:02

В Тверской области полицейски разыскали подозреваемого в квартирной краже

Из квартиры жительницы Тверской области злоумышленник вынес DVD-проигрыватель и телевизор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в квартирной краже задержала полиция

Подозреваемого в квартирной краже задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 43-летняя жительница Зубцова и сообщила, что из ее квартиры украли телевизор и DVD-проигрыватель. Ущерб составил 9 000 рублей.

Полицейские выяснили, что женщина долгое время отсутствовала, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

В ходе розыска подозреваемого полицейские вышли на след 40-летнего неработающего ранее судимого местного жителя - соседа потерпевшей. Фигурант знал, что в квартире никто не живет, открыл замок отмычкой и забрал имущество. Телевизор мужчина продал, а DVD-проигрыватель изъят и будет возвращен владелице.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.